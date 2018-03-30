Önce FETÖ, sonra DHKP-C soruşturması

Geçen yıl "FETÖ" üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan ve üç ay sonra göreve iade edilen, 9 Kasım’da ise sendikal eylemler gerekçe gösterilerek DHKP-C propagandası yaptığı iddiasıyla önce gözaltına alınan, ardından açığa alınan öğretmen Burak Efeyurtlu mesleğine dönmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Eğitim Sen Çanakkale Yönetim Kurulu tarafından, ‘sendikal eylemlere katıldığı’ gerekçesi ile 9 Kasım 2017 tarihinde gözaltına alınan ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılan Sendika Yürütme Kurulu Eğitim Sekreteri Burak Efeyurtlu’nun aradan 4.5 ay geçmesine rağmen hala görevine dönemediği gerekçesi ile basın açıklaması yapıldı. Efeyurtlu’nun 4 günlük gözaltı sürecinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından hakkında; ‘Söz konusu eylemlerin sendikal eylem olduğu, evinde bulunan kitapların hiç birinin yasaklı olmadığı, attığı sloganların hiç birinde terörü destekleyici unsur bulunmadığı’ kararı verilerek serbest bırakılmasına rağmen, Bayramiç Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, ‘müfettiş raporu hazırlandığı’ açıklamasının yapıldığı belirtildi. Aradan 4,5 ay geçmesine rağmen Efeyurtlu’nun göreve iade edilmemesinin ‘Anayasaya, uluslararası hukuka, ulusal ve uluslararası yargı kararlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Efeyurtlu tarafından, Bayramiç Kaymakamlığı hakkında işe iade davası açıldığı belirtildi. Eğitim Sen Şube Başkanı Filiz Savaş tarafından yapılan açıklamada; “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK lar ile Eğitim Sen Çanakkale Şubesi olarak 5 üyemiz açığa alınmış ve aylar sonra bahsi geçen örgüt ile hiç bir bağlarının olmadığı görülerek görevlerine iade edilmişlerdir. O süreçte, Eğitim Sen üyelerinin terör örgütüyle ilgisinin olamayacağını, aksine bu örgütlerle kurulduğumuz tarihten beri mücadele ettiğimizi belirtmekle birlikte inceleme-soruşturma sürecinin ardından da haklılığımız ispat edilmiştir. FETÖ bahanesiyle açığa alınıp üç ay sonra iade edilen üyelerimizden olan Burak Efeyurtlu ise başka bir mesnetsiz iddia ile tekrar açığa alınmıştır. Bir yıldır sendikamızın yürütme kurulunda görev alan Burak öğretmenimiz bir sendika yöneticisi olarak en doğal hakkı olan sendikal eylemlere katıldığı ve bu eylemlerde slogan attırdığı suçlamasıyla başka bir terör örgütüyle ilişkilendirilerek 9 Kasım 2017 tarihinde evinde yapılan aramayla gözaltına alınmıştır. 4 gün süren gözaltının ardından mahkemeye sevk edilen arkadaşımız hakim tarafından; “söz konusu eylemlerin sendikal eylem olduğu, evinde bulunan kitapların hiç birinin yasaklı olmadığı, attığı sloganların hiç birinde terörü destekleyici unsur bulunmadığı” açıklaması ile serbest bırakılmıştır” denildi.



“Uzaklaştırmanın süresi belirtilmedi”

Haklılığı yargı tarafından ispatlanan Efeyurtlu’nun görevden uzaklaştırıldığını okuluna dersi için gittiğinde öğrendiğini belirtilen Savaş; “Bir kez daha yargı tarafından haklılığımız ispatlanarak serbest bırakılan arkadaşımız okuluna döndüğünde Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işlem başlatarak 10.11.2017 tarihli ‘Kaymakamlık Oluru’ ile de görevden uzaklaştırıldığını öğrenmiştir. Sendikamız tarafından Kaymakamlık Makamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan görüşmeler sonucunda gözaltının konusunun ciddi olduğunu ve böyle durumlarda rutin olarak bu işlemin yapıldığı, müfettiş raporunun ardından işlem yapılabileceği tarafımıza iletildi. Ancak 4,5 ay geçmiş olmasına rağmen halen göreve iade edilmediği gibi, görevden uzaklaştırma tedbirinin uzatıldığına dair ya da bu görevden uzaklaştırmanın ne zamana kadar süreceğine dair bir bildirim yapılmadığı gibi bu süreçte Bayramiç Kaymakamlığına verdiğimiz işe iade talebi konusundaki dilekçemize ise yanıt dahi verilmemiştir. Geçtiğimiz haftalarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü`nde ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde ise müfettiş raporunun hazırlandığı ancak emniyetten de görüş ve belge istendiği ifade edilmiştir” dedi.



“Soruşturma göreve engel oluşturmuyor”

Efeyurtlu’nun 4,5 ay geçmesine rağmen göreve iade edilmemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilen Savaş; “Eğitim Sen Çanakkale Yürütme Kurulu olarak söylüyoruz ki görevden uzaklaştırma işlemi Anayasaya, uluslararası hukuka, ulusal ve uluslararası yargı kararlarına aykırıdır. İşlem, uluslararası hukukun sağladığı güvencelere aykırı olduğu gibi iç hukukumuzun usul hukukuyla tanınan hakları da yok saymıştır. Burak Efeyurtlu hakkında soyut iddialarla bir ceza soruşturması açılmış olup, henüz yargılama dahi yapılmamıştır. İddiaların doğruluğunu, suçlamaların makul ve mantıklı olup olmadığını hiç araştırmadan, bu konuda elinde hiçbir bulgu olmamasına rağmen görevden uzaklaştırılması, hukuka uygun değildir. Ayrıca, isnat edilen konu, Burak Efeyurtlu öğretmenimizin göreviyle alakalı değildir ve bu konuda yapılan soruşturmayı etkileme, engelleme gibi bir durum da bulunmadığı ortadadır” ifadelerine yer verdi.



“Efeyurtlu göreve iade edilmeli”

Savaş, son olarak Efeyurtlu’nun işe iade davası açtığı ifade edilen açıklamada, Efeyurtlu’nun derhal göreve iade edilmesi gerektiği belirtilerek; “23 Mart 2018 Cuma günü Çanakkale Bölge İdare Mahkemesi`ne Yürütme Kurulu Eğitim Sekreterimiz Burak Efeyurtlu tarafından Bayramiç Kaymakamlığı hakkında işe iade davası açılmıştır. Hakim tarafından serbest bırakılan, milli eğitim tarafından hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dahi dönüştürülmeyen bir eğitim emekçisi neden hala görevine iade edilmemektedir? İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin raporlarına değil de Terörle Mücadele Amirliği`nin Nazım Hikmet`in şiirlerinden terör örgütü propagandası yaratarak (Hakimin dahi Kabul etmediği)hazırlanan rapora mı güvenmektedir. Hakkında yapılan incelemelerde, evinde yapılan aramalarda, telefonunda, bilgisayarında yapılan sorgulamalarda hiç bir suç unsuru bulunamayan öğretmenimiz neden yaklaşık 5 aydır açıkta bekletilmektedir? FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açığa alındıktan bir yıl sonra, içerisinde 4-5 tane örgütün yer aldığı bir dosyayla açığa alınması ne kadar akla ve mantığa uygundur? Yaratılan mağduriyete ve haksızlığa en kısa sürede son verilmelidir. Hakkındaki suçlamalar düşürülmüş ve savcılık tarafından dava açılmamış olan Yürütme Kurulu üyemiz Burak Efeyurtlu derhal görevine iade edilmelidir. OHAL ve KHK`lar yerel idareciler tarafından yapılan tüm uygulamalara bahane gösterilerek hukuksuz uygulamalar oluşturulmamalıdır. OHAL suçsuza suçsuz diyebilmeye engel değildir. Tüm sorumlulardan bir an önce hukuksal gerekliliklerin yerine getirilmesini talep ediyoruz” dedi.