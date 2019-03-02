'Önce benim hastamla ilgilen' diyen hasta yakınının saldırısına uğradı!

Hasta yakınının ‘hemen benim hastamla ilgilen’ diyerek saldırdığı doktor kafa travması geçirdi. Sağlık çalışanları saldırıyı protesto etti.

Adana’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet İrfan Gedik, çocuğunu muayeneye getiren ve sıra beklemek istemediğini söyleyen baba tarafından darp edildi.

Çocuğunu muayene ettirmeye gelen C.B., o sırada başka bir hastayı muayene eden Dr. Ahmet İrfan Gedik'in yanına girerek çocuğuna hemen bakılmasını istediğini söyledi. Dr. Gedik ise hasta yakınının sırayı beklemesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine baba C.B.'nin saldırısına uğrayan Dr. Ahmet İrfan Gedik'in burnunda, göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler oluştu. Kafa travması geçirdiği öğrenilen Gedik, yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

SAĞLIKÇILAR SALDIRIYI KINADI

Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya sağlık çalışanları, yaşanan saldırıyı kınadı. İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, doktorlar ve hastane çalışanları sağlıkta bitmek bilmeyen şiddeti protesto etti.

'HİÇBİR SORUN ŞİDDETLE ÇÖZÜLEMEZ'

Darp edilen doktorun sağlık durumu hakkında bilgi veren Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, "Acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşımız darp edilmiştir. Burnunda göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler vardır. Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Şuur ve bilinç durumunu takip ediyoruz. Kesin bir şey söylemek için şu an biraz erken. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir sorun şiddetle çözülemez. Bu tarz hoş olmayan olayların yaşanmaması için hastanemizde sistemsel olarak tedbirlerimiz var. Ancak daha üst seviyelere çıkarmanın arayışları içerisindeyiz” diye konuştu.