Olmayan binaya seçmen kaydetmişler

24 Haziran seçimleri öncesinde Üsküdar'da seçmen kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

24 Haziran seçimleri yaklaşırken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı. Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul'un Üsküdar İlçesi Kısıklı Mahallesi'nde pek çok seçmenin kaydında usulsüzlük olduğu tespit edildi. Askıdaki seçmen listelerini bina üzerinden değerlendirdiklerini ifade eden CHP Kısıklı Mahalle Temsilcisi Fevziye Bayat, “Kısıklı Mahallesi'nde 107 seçmen tespit ettik bu yolla. YSK İlçe Seçim Kurulu'na bildirildi. Sivil polislerin yaptığı çalışmanın ardından 68 kişi için itiraz kabul edildi” dedi.

Çalışmada Kısıklı Mahalle Muhtarı Erkan Kalkan'ın hanesinde de 11 seçmen gözüktüğü belirlendi. YSK, buradaki seçmenlerden yalnızca 2 kişinin seçmen kaydının dondurulmasına karar verdi.

Bunun dışında yapılan çalışmalarda bina olmayan sokaklara dahi seçmen yazıldığı da tespit edildi. Yaşananlara ilişkin konuşan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Erdoğan Altan, “Turistik Çamlıca Caddesi'nde bulunmayan 74, 88 ve 89 numaralara da seçmen yazılmış. Yine Kısıklı'da bulunan Hanımseti Sokak ve Diriliş Sokak'ta da usulsüzlükler var.” diye konuştu. YSK'ye reddedilen seçmenler için yarın avukat aracılığı ile itiraz yapılacak.