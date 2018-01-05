Ölen iki çocukta domuz gribi şüphesi

3 ve 5 yaşındaki iki çocuğun H1N1 virüsü şüphesi ile hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Hasan ve Esra Köybaşı çiftinin ikiz çocuklarından Beyza Köybaşı, yaklaşık bir hafta önce doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beyza toprağa verilirken, ikiz kardeşi Feyza ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Amasya’dan Tokat’a gribal enfeksiyonla sevk edilen 5 yaşındaki bir çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 13 yaşındaki bir çocuğun tedavisinin devam ettiği, 15 H1N1 şüphesi ile tedavi gören bir hastanın taburcu edildiği öğrenildi.

Taşhan'da yapılan toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tokat Valisi Ömer Toraman, “Mevsim itibariyle ülke genelinde Tokat’ta da bazı mevsimsel hastalıklarda tabii olarak bir yoğunlaşma var, soğuk algınlığı, grip ve ona bağlı enfeksiyon gibi. Ocak ayı maalesef geçmiş yılların ortalamalarına göre kurak ve sıcak geçiyor. Bunun da etkisi olsa gerek mevsimsel salgın hastalıklarda döneme bağlı olarak artışlar olabiliyor. Onun dışında özel olarak spesifik bir durum bilgimiz dahilinde değil. Dolayısı ile mevsime bağlı rahatsızlıklar. Bunların çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası” dedi.

'NE DERECE DOĞRU OLUR BİLMİYORUM'

Tokat’ta H1N1 virüsüne bağlı ölüm olayı olup olmadığı sorusu üzerine Vali Toraman, “O isimle isimlendirme yapmamız ne derece doğru olur onu bilemiyorum, uzmanlarımıza, hekimlerimize sormamız lazım” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise çocukluk çağındaki hastalarda ağır griple influenza vakalarının olabildiğini ifade ederek, “Şüpheli olanlar mutlaka tetkik için gönderiliyor ve sonuçları değerlendiriliyor. Ama o anlamda paylaşılacak aşikar şuanda bir bilgi yok. Olağan dışı bir şey yok. Şuanda her kış mevsiminde bu dönemde çocuklarda görülen ağır vakalara bizde de rastlanılıyor ve kaybedilen vakalar olabiliyor. Ama bunun teferruatında şöyle diye ifade etmek için şuanda bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

'ŞÜPHELİ VAKALAR TETKİK EDİLİYOR'

Bu mevsimde grip influenza vakalarının ağır seyredebildiğini ifade eden Rektör Şahin, bir gazetecinin “Bu vakalara domuz gribi diyebiliyor muyuz?” sorusuna, “Şüpheli vakalar mutlaka tetkik ediliyor. Olağan dışı her yıl görülenlerin dışında bir şey yok” yanıtını verdi.

H1N1 virüsünden hayatını kaybeden bir çocuk olduğu yönündeki sorulara ise Şahin, “Eksik bir bilgi söylemeyeyim. Tetkik için gönderilen tahliller var, sonuçlarını almak lazım. Henüz sonuçlarını görmeden bir şey söylemek mümkün değil’’ diye cevap verdi.

