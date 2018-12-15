Öldürülen Rize Emniyet Müdürü'ne sosyal medyada hakaret eden şahıs tutuklandı

Antalya Manavgat ilçesinde Twitter üzerinden, meslektaşı tarafından öldürülen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunan bir kişi tutuklandı.
S.İ. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığı talimatıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.