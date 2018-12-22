Okullara 'Müslüman Noel kutlamaz' broşürleri bırakıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bazı okulların öğretmen odalarına 'Müslüman Noel kutlamaz' başlıklı broşürler bırakıldı. Broşürlerde, Noel'in 'dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği' olduğu iddia edildi.

Her yılbaşı öncesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tekrarlanan yılbaşı kutlama karşıtlığı, bu kez İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşandı.

Yerel Bizim Torbalı gazetesinde yer alan habere göre, ilçede bazı okulların öğretmen odalarına "Müslüman Noel kutlamaz, yılbaşını kutlamayın" başlıklı broşür ve afişler bırakıldı. Broşürlerde, "Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan Noel’i kutlamıyoruz, çünkü biz Müslümanız" ifadesi yer aldı.

Broşür ve afişlerin kim veya kimler tarafından bırakıldığı anlaşılamazken; Eğitim-İş Sendikası Torbalı şube başkanı Mustafa Yaman, yılbaşı karşıtı afişlerin okullara bırakılmasını tepki göstererek, "Bu kabul edilemez bir durum. Nasıl bir mantıkla okullara böyle bildiriler bırakılıyor" dedi.