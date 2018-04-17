'Okul Sütü' projesinde skandal: Tarihi geçmiş sütten zehirlendiler

Milli Eğitim Bakanlığının "Okul Sütü" projesi Ankara’da skandala dönüştü. Eryaman Şehit Ferhat Koç İlkokulu’nda dağıtılan sütten onlarca öğrenci zehirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilkokullarda dağıttığı sütten onlarca çocuk zehirlendi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Şehir Ferhat Koç İlkokulu’nda dün dağıtılan sütlerin tüketim tarihinin geçtiği öğrenildi. Okulun bağlı olduğu Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün skandaldan haberi olmadığı öğrenilirken, velilerin yaşananlardan akşam eve gelen çocuklarının anlatmasıyla haberdar olduğu ifade edildi.

MEB ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla okullarda haftada üç gün dağıtılan “Okul Sütü" projesi skandala dönüştü. Yüzlerce milyon lira maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında Ankara Eryaman’da bulunan Şehit Ferhat Koç İlkokulu’nda dağıtılan sütlerin son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

İlkokul öğrencilerine dağıtılan sütlerin son tüketim süresinin dolduğu geç fark edildi. Çok sayıda öğrencinin sütü içmelerinin ardından, “Öğretmenim bu süt acı” diyerek dağıtılan sütü öğretmenlerine götürdüğü, sütün tamamını içen öğrencilerin ise karın ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine ilettiği bildirildi. Sütlerin tüketim tarihinin geçtiğinin fark edilmesi ile okulda anons yapılarak çocuklar sütleri içmemesi konusunda uyarıldı. Bu sürece kadar sütü içen onlarca çocuk sütten zehirlendi. Okula çağrılan doktor, bozuk sütten etkilenen bir öğrencinin ise midesi yıkanmak zorunda kaldı.

Okul yönetimi velilere haber vermezken, öğrencilerin aileleri yaşananları akşam eve gelen çocuklarından öğrendi.