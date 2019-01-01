Okul müdürü Ensar Vakfı ve TÜRGEV için seferber oldu

Okul bahçesini Ensar Vakfı'na açmasıyla gündeme gelen Kartal Anadolu Lisesi, sosyal medya hesaplarını Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜRGEV’in kurduğu İbn Haldun Üniversitesi için seferber etti.

Milli Eğitim Bakanlığı protokolü iptal edilen Ensar Vakfı ile okul bahçesinde “aşure dağıtılması” ile gündeme gelen Kartal Anadolu Lisesi, okulun sosyal medya hesaplarını Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜRGEV’in kurduğu İbn Haldun Üniversitesi için seferber etti.

Geçtiğimiz aylarda okulun yalnızca müdür Ömer Perçin yönetimindeki sosyal medya hesaplarından yayınlanan “Okul bahçesinde Ensar Vakfı ile aşure etkinliği” paylaşımı mezunlar ve öğrencilerinin tepkisi üzerine kısa süre içinde kaldırılmıştı.

Perçin’in, Kartal Anadolu Lisesi’nin Facebook hesapları üzerinden yaptığı tepki çeken paylaşımlarda TÜRGEV’in kurduğu İbn Haldun Üniversitesi’nin reklamını yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulunda olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) Başakşehir’de kurulan olan İbn-i Haldun Vakıf Üniversitesi’nin 606 milyon liralık arazisi 3 milyon liraya 30 yıllığına tahsis edilmişti.