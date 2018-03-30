Okul müdürleri ve öğretmenler AKP kongresine çağrıldı!

Milli eğitim bürokrasisinde AKP yandaşlığı ve partizanlık sınır tanımıyor. Yüreğir ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Kılınç, okul müdürlerinin WhatsApp grubundan tüm müdür ve öğretmenleri AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 1 Nisan'daki Adana il kongresine çağırdı. Müdür mesajında, "10.30'da herkesin meydanda olması önem arz ediyor. Gayretiniz, duanız, hassasiyetiniz için teşekkür ederiz" yazdı.

Milli eğitim bürokrasisinde partizanlık ve AKP yandaşlığı sınır tanımıyor. Bunun son örneklerinden biri de Adana'da yaşandı.

Yüreğir ilçe mili eğitim müdürü Mehmet Kılınç, okul müdürlerinin haberleştiği WhatsApp grubundan tüm okul müdürlerinin ve öğretmenlerinin AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı il kongresine gelmelerini istedi.

Kılınç, grupta önce "Tayyip Erdoğan'ın ağlatan videosu" başlıklı bir video paylaştı, ardından da şunları yazdı: "Değerli arkadaşlarım hayırlı akşamlar diliyorum. Pazar günkü etkinlik için gayretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerden önemli bir ricamız var. Program 12.00'de başlayacakmış. 10.30 itibariyle ulaşabildiğimiz herkesin meydanda olması önem arz ediyor. Gayretiniz, duanız ve hassasiyetiniz için çok teşekkür ederiz. Selam, saygı, sevgi ve dua ile..."



