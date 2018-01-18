Oktar'a suç duyurusu: Kızlarımı alıkoydu

Uzun zamandır haber alamadığı iki kızını Adnan Oktar adlı gericinin programında gören aile suç duyurusunda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak, uzun zamandır haber alamadığı iki kızını televizyonda Adnan Oktar'ın programında gördü.

DHA'nın haberine göre Koçak, Türkiye'ye gelerek suç duyurusunda bulundu.

"Çocuklarımdan B. ve ikizi olan Ş. daha 17 yaşındalar" diyen Koçak, "Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak şov yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacıyım" dedi.

Avusturya Jugendamt (Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikâyet dilekçesiyle bildirdiğini ifade eden Koçak şöyle konuştu:

"Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. B. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Ş.'nin Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor."