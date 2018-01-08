OHAL uzatılıyor!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı.

2018’in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da yapıldı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in bir defa daha uzatılacağını ifade etti.

"Hükümetimizin ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur" diyen Bozdağ, Bahçeli'nin yaptığı "Erdoğan'a destek" açıklaması ile ilgili de konuştu. Bozdağ, "Bahçeli saygın bir lider, ikili oynamıyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları bizim açımızdan memnuniyet vericidir. İttifakla ilgili olacakları göreceğiz" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.

Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider dürüst bir siyaset anlayışı var ikili oynamayan birisi. Sayın Bahçeli'nin sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.

Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI

Çok net söyledik siyasi bir davadır hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonunda getirilen bir hakim. FETÖ'cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık'ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD'deki yargılamanın kilit yalancı tanığı.''