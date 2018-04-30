OHAL tehdidi sökmedi: Beyazıt'ta eylem

İstanbul Üniversiteliler bugün de üniversiteleri bölen yasa tasarısına karşı eylemdeydi. Dün akşam saatlerinden itibaren yayılan 'polis müdahale edecek' söylentileri amacına ulaşamadı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, üniversitelerinin bölünmesini ve taşınmasını öngören yasa tasarısına karşı eylemlerini bu hafta da kararlılıkla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalar tepkiyi dindirmedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yayılan "polis müdahale edecek", "provokasyon olacak" söylentilerini dikkate almayan öğrenciler, gün boyunca fakültelerde gerçekleştirilen forumların ardından saat 16.00'da Beyazıt Anakapı önünde buluştu.

'OHAL GEREKÇESİYLE MÜDAHALE EDİLECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteleri bölen yasa tasarısını savunan açıklamalarının ardından, öğrencilerin açtığı sosyal medya gruplarında "polis müdahale edecek" söylentileri yayılmaya başladı. Dün akşam saatlerinde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Dekanı Prof. Hülya Çalışkan'ın öğrencilerine attığı mesaj provokasyon beklentilerini artırdı.



Prof Çalışkan, öğrencilere attığı mesajda, mezun olduktan sonra polis olan bir öğrencisine dayandırdığı istihbaratı paylaşarak, "Cumhurbaşkanının bugünkü açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından tüm birimlere bir yazı gönderilmiştir. Bu yazı gereği bugün itibariyle yapılacak izinsiz gösterilere OHAL tedbirleri kapsamında müdahale ve işlem yapılması vurgulanmıştır" ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLER GERİ ADIM ATMADI

Polisin OHAL tehdidine rağmen geri adım atmayan öğrenciler, bugün saat 16.00'da fakültelerinden yürüyüşe geçerek Beyazıt Anakapı önünde eylem yaptı. Katılımın yoğun olduğu eyleme akademisyenler de destek verdi.

Yürüyüş sırasında "HAYEF Beyazıt'tan gitmeyecek", "Kazanarak geldik zorla gitmeyeceğiz", "Tasarı üniversiteden geçmez" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, "Üniversiteme, fakülteme dokunma", "Kurtuluş yok tek başına" sloganları attı.

YÜRÜYÜŞE COŞKULU KATILIM

Bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri de Cerrahpaşa'da ayrı bir eylem yaptı. Eylemin ardından bir grup Cerrahpaşa öğrencisi Beyazıt Meydanı'ndaki eyleme gelerek dayanışmada bulundu.

İstanbul Üniversiteli Galatasaray Spor Kulübü taraftarlarıBeyazıt Anakapı önündeki eyleme pankart ve formalarıyla katıldı.

Eylemde, İstanbul ve Gazi üniversitesi öğrencileriyle dayanışma açıklaması yapan Galatasaray Üniversitesi'nden (GSÜ) 9 öğrenci kulübünün açıklaması da okundu.