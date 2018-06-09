OHAL KHK'siyle ihraç edilen KESK üyelerine polis saldırısı

İstanbul Kartal'da dün bir grup KESK üyesi kamu emekçisi, OHAL KHK'siyle gerçekleştirilen hukuksuz ihraçları protesto etti. Protesto eylemine saldıran polis sekiz kamu emekçisini gözaltına aldı. Gözaltındakileri adliyedeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Kartal’da dün OHAL KHK'siyle ihraç edilen KESK üyelerinin protesto eylemine polis saldırdı. Saldırıda sekiz kamu emekçisi gözaltına alındı.

Kartal’da dün KESK üyesi kamu emekçileri, OHAL KHK'siyle yapılan ihraçları protesto etti. Eyleme gerçekleşen polis saldırısı sonucu Hüseyin Demir, Mehmet Sarı, Özgür Karadaş, Nuyen Nedim, Nursel Tanrıverdi, Duygu Polat, Yeşim Güzel, Ali Haydar Arıkuşu gözaltına alındı.

Yakacık polis merkezinde gözaltında tutulan KESK üyelerine, karakolda ifade vermeleri için polis tarafından baskı uygulandığını aktaran avukatları, müvekkilleri anayasal haklarını kullandıkları ve savcılıkta ifade vermek istedikleri için karakolda adeta rehin tutulduklarını aktardı.

Avukatlar, polislerin "karakolda ifade verilirse bırakacaklarını, aksi halde gözaltı süresinin devam ettirileceğini" belirttiler.

EĞİTİM-SEN 5 NOLU ŞUBE SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

KESK, gözaltılara karşı çıkmak ve polis saldırılarına tepki göstermek için dün akşam saatlerinde Kartal’da toplanma çağrısında bulundu. Belirtilen saatte Eğitim Sen 5 nolu şube önünde toplanan kitle "OHAL kaldırılsın KHK'ler iptal edilsin" pankartı ve Eğitim-Sen flamalarıyla Kartal Meydanı'na yürüdüler. Yürüyüş esnasında "Baskılar bizi yıldıramaz", "Emekçiyiz haklıyız kazanacağız" ve "Gözaltılar serbest bırakılsın" sloganları atıldı. Yürüyüş, polisin engelleme girişimine rağmen yapıldı ve oturma eyleminin gerçekleştirildiği yerde yapılan basın açıklamasıyla yürüyüş sonlandırıldı.

