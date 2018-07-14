Öğretmenlere 15 Temmuz emri: 'Bizzat ve mutlaka katılın'

Isparta Valiliği’nin 15 Temmuz’un ikinci yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinliğe öğretmenlerin katılması zorunlu kılındı. Öğretmenlerin etkinliğe, 'Bizzat ve mutlaka' katılması istenen İl Milli Eğitim Müdürü imzalı yazıya, 'Program, vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir' notu düşüldü

Isparta Valiliği’nin düzenlediği, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programına öğretmenlerin katılmasını zorunlu kılındı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı’nda bugün başlayacak ve iki gün sürecek etkinliğe ilişkin okullara talimat yazısı göndererek öğretmenlerin, “Bizzat ve mutlaka” katılmasını istedi

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Isparta Valiliği, 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle anma etkinliği düzenleme kararı aldı. Valilik bünyesinde kurulan, “Anma Komitesi”nin oluşturduğu ve program takvimi ile görev paylaşımına yer verilen liste kentteki tüm resmi kurumlara duyuruldu. İki gün sürmesi planlanan etkinlik için hazırlanan bilgilendirme yazısı, “Bu program, sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir” notuyla paylaşıldı.

'BİZZAT VE MUTLAKA...'

İl Anma Komitesi’nin programa ilişkin takvimini alan Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ceylan Çaylak imzasıyla hazırlanan yazıyla okul müdürleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları, öğretmenler ve tüm MEB personeli programa “davet” edildi.

Öğretmenler başta olmak üzere, tüm MEB görevlilerinin bugün başlayacak ve 16 Temmuz Pazartesi gecesi sona erecek etkinliğin, “Milli Birlik Yürüyüşü” bölümüne katılması zorunlu kılındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazar gecesi saat 21.00’de başlayacak yürüyüşe, kanuni olarak izinli dönemlerinde olan öğretmenlerin, “Bizzat ve mutlaka” katılmasını istedi.

'FİŞLEMEYE YOL AÇAR'

Resmi izinlerini kullanan öğretmenlerin büyük kısmının görev bölgesinde olmadığına dikkati çeken Eğitim İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, “Hangi akıl tutulması ise tüm öğretmenlerin mutlaka katılması istenmektedir?” diye sordu. Gülen yapılanmasının tehlikeli bir terör örgütü olduğunun altını çizen Balmuk, “Hem de sadece birkaç yıl öncesinden beri değil bizim için onyıllardır böyledir” dedi. Bakanlığı, 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim’de de aynı hassasiyeti göstermeye davet eden Balmuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir öğretmen ya da kamu çalışanına zorlama yapılamaz. Bu zorlamalar aynı zamanda katıldı, katılmadı şeklinde ayrıştırmaya hatta fişlemeye yönelik uygulamalara yol açar ki bu çok tehlikelidir. Bu darbe girişiminden en büyük zararı gören bizler de hem bireysel hem de örgütsel olarak maksimum tepkiyi gösterdik göstermeye de devam edeceğiz. Ancak bazı kesimler bu darbe girişimi fırsata çevirmeye çalışmaktadır.”