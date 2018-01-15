Öğretmenlerden MEB'e tepki

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Halk Eğitim Merkez'lerinde (HEM) çalışan öğretmenlerin keyfi rotasyon uygulaması kararına öğretmenler tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Halk Eğitim Merkezi (HEM) öğretmenlerini hedef alan rotasyon uygulamasına öğretmenlerden tepki geldi.

OdaTV'de yer alan habere göre; Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, Bakanlıktan gönderilen rotasyon yazısında belirtilen tarihlerde, öğretmenlerin isteği dışında ve bir sebep gösterilmeden kurumla ilişiklerinin kesileceğini öne sürdü.

Özel şirketlere OHAL şartları nedeniyle rotasyon ve benzeri uygulamalara izin verilmediğini belirten öğretmenler, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı ile Kalder’in, Halk Eğitim Merkezleri’nde kurslar açabilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladığını hatırlatıp bu rotasyonun arkasında Ensar Vakfı ile Kalder’in olup olmadığı sorusunu yöneltti.

HEM'de ihtiyaç fazlası öğretmen olmadığı gibi öğretmen açığı olan branşlara da sözleşmeli öğretmenler istihdam edildiğini söyleyen öğretmenler, “Tüm öğretmenler tam zamanlı olarak eğitim vermektedirler” dedi.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın o yazısı: