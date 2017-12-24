Öğretmen Ayşe Çelik 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe öğretmen, 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek.

2016 yılında Diyarbakır’dan telefonla bağlandığı Beyaz Show programında "çocuklar ölmesin" dediği için "terör propagandası" suçlamasıyla verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının onanmasının ardından, öğretmen Ayşe Çelik’e tebligat yapıldı.

2 ay önce doğum yapan atanamayan öğretmen Çelik, kızı Daren ile cezaevine girmemek için avukatı aracılığıyla infazın ertelenmesini istedi.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazın ertelenmesi için savcılığa başvurduklarını, Nisan 2018’e kadar ertelenmesini beklediklerini söyledi. Karaman, ertelenmemesi halinde Çelik’in 11 ay hapis yatacağını kaydetti.