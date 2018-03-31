Öğretim görevlisine 'kadına şiddet' davası açıldı

Ege Üniversitesi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde öğretim görevlisi olan A.A. (37) hakkında, aynı zamanda öğrencisi olan eski sevgilisi G.B.A.’yı (26) dövdüğü, hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ege Üniversitesi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü son sınıf öğrencisi G.B.A., aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapan eski sevgilisi A.A.’nın geçen 10 ve 29 Ekim tarihlerinde kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürdü, ilişkisini noktalayıp İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.A. hakkında "hakaret, tehdit ve yaralama" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, A.A.’nın hakaret ettiği, tehditte buluduğu ve G.B.A.’nın ayak parmağını kırdığı, basit tıbbi müdahaleyle iyileşmeyecek ve vücudunda hafif kırık oluşacak şekilde fiziki şiddet uyguladığı ileri sürüldü. A.A. ise savunmasında iddiaları kabul etmeyerek, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğü G.B.A.’nın kendi kendini duvarlara çarparak yaraladığını, evdeki eşyaları dağıttığını söyledi. G.B.A.’nın yatak odasındaki pencereye koşarak atlamak istediğini, buna engel olduğunu da sözlerine ekledi.

İddianame, İzmir 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının, 10 Temmuz’da yapılacağı belirtildi.