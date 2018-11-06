Öğrencisini tacizle suçlanan öğretmen: Eğer şeytan yanılttıysa Allah’a sığınırız

Bilgisayarındaki cinsel içerikli görüntüleri sildirmek için çağırdığı 15 yaşındaki öğrencisine 'Tatlışım, öptüm paşam, yoksa azgınlaşırsın' diye mesajlar atan, özel arabasıyla da plaja götüren öğretmene üç yıl hapis istendi. Hakkında idari soruşturma başlatılan öğretmen, veliye mektup göndererek şikayetinden vazgeçmesini istedi ve 'Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız' dedi.

Öğrencisine “Tatlışım, öptüm paşam, güzel oğlum, yoksa azgınlaşırsın...” gibi mesajlar attığı için hakkında dava açılan öğretmen, aileden şikayetlerini geri çekmesini isterken, “Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız” dedi.

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre Tekirdağ’da 15 yaşındaki imam hatip lisesi 10’ncu sınıf öğrencisi G.K.’nin annesi H.C. oğlunun Facebook hesabını kontrol ettiğinde felsefe öğretmeni M.D.’den gelen cinsel imalı mesajları bulunca polise ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Evli ve iki çocuk babası 48 yaşındaki felsefe öğretmeni M.D. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğretmenin öğrencisini plaja götürüp aynı çadırda kaldığı da belirlendi.

Şikayetten haberdar olunca anne H.C.’ye şikayetini geri çekmesi için üç sayfalık mektup gönderen M.D., ortada büyük bir yanlış anlama olduğunu ve G.K.’yi biricik oğlu olarak gördüğünü belirterek şunları yazdı: “Tatlışım, öptüm paşam, güzel oğlum kelimelerini kullanmışım. İnanın hanımefendi ben bütün öğrencilerimi çok severim. Ben kendi çocuklarıma da öyle hitap ederim. İstemeden de olsa size tuhaf şeyler yaşattığım için özür dilerim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ederseniz sevinirim. Okulum için çok endişeleniyorum. Sizlerden ricam eğer mümkünse şikayetinizden vazgeçmeniz. Ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Unutmayın onlar bizim evlatlarımız, onlara karşı en ufak bir şeytani kaygı güdemeyiz. Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız. Siz de haklısınız beni hiç tanımıyorsunuz ki.”

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARI ÖĞRENCİSİNE GÖSTERMİŞ!

Tekirdağ Başsavcılığına verdiği ifadede M.D. şunları söyledi: “Tarihini hatırlamadığım bir gün bilgisayarımda bulunan cinsel içerikli video ve resimleri silmek istedim. Ancak beceremedim. Silmesi için G.K.’dan yardım istedim. Kendisi de tüm uğraşlarına rağmen bu video ve resimleri bilgisayarımdan silmeyi başaramadı. Geçmiş dönemde de birkaç defa başarılı gördüğüm öğrencilerimi kendi arabamla denize götürmüştüm. Çadırlarda beraber kaldık. Bunları kesinlikle kötü niyetle yapmadım.”

İddianamede cinsel tacizle suçlanan M.D.’nin altı aydan üç yıla kadar hapsi talep edildi.