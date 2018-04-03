Öğrencisini döven öğretmene dokuz ay hapis

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 9 yaşındaki öğrencisini dövdüğü ve psikolojisini bozduğu iddia edilen öğretmene dokuz ay hapis cezası verildi. Bulunduğu okuldan alınan öğretmenin cezasının ertelenmemesi kararlaştırıldı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde geçen yıl dördüncü sınıf öğrencisi A.E.’yi iki kez dövüp psikolojisinin bozulmasına ve ilaçlı tedavi görmesine neden olduğu iddia edilen sınıf öğretmen Mustafa B., dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenin cezası ertelenmeyecek.

Sınıf öğretmeni Mustafa B., iddiaya göre öğrencisi A.E.’yi dövdü. Okuldan eve gelen A.E.’ye babası Nazım E. ve annesi Güler E. yüzündeki kızarıklık ve morluğun nedenini sorunca çocuk ağlayarak öğretmenin kendisini dövdüğünü söyledi. Anne Güler E., okula giderek öğretmen Mustafa B.’ye neden çocuğunu dövdüğünü sordu. Öğretmen, okul müdürünün önünde veliye hakaret etti. Ailenin isteği üzerine A.E.’nin sınıfı değiştirildi. Mustafa B., 21 Eylül’de de okul bahçesinde A.E.’nin kulağını çekerek, tokatladı.

"UYUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ VAR"

Öğretmenini tarafından iki kez dövüldüğü öne sürülen çocuk, okula gitmek istemedi. Uykusunda da sık sık “Öğretmenim ne olur vurma” diye bağırdığı ileri sürülen A.E., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi birimine götürüldü. 23 Ekim 2017’de buradaki uzmanın raporunda, “Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı” ifadelerini yer verildi.

Ailenin şikayeti üzerine geçtiğimiz yıl Kasım ayında öğretmen hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldı. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma sonrası sınıf öğretmeni Mustafa B.’yi Sarıoğlan ilçesindeki bir başka okulda görevlendirdi.

DOKUZ AY HAPİS VE ERTELEME YOK

Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmeninden dayak yiyen ve psikolojisi bozulan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine açılan davada, öğretmen Mustafa B.’ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda basit yaralama suçundan dokuz ay hapis cezası verdi. Mahkeme, öğretmenin okuldaki bir hademeyi yumruklamasından dolayı kasıtlı suç işlediği için dokuz aylık bu cezanın ertelenmemesini ve uygulanmasını kararlaştırdı. Öğretmen Mustafa B., hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde cezaevine girecek.