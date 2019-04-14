Öğrencisine cinsel saldırıda bulunan profesör gözaltına alındı

Mağusa'da bir üniversitenin Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Memduh Özdemir öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mağusa'da bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAU) Müzik Öğretmenliği bölüm başkanı Prof. Memduh Özdemir, bir öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde müzik dersi alan L.Ö. adlı öğrenci, önceki gün, bölümle ilgili sorular sormak üzere yanında gittiği bölüm başkanı olan Memduh Özdemir tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Öğrencinin şikayeti üzerine polis ekipleri, Memduh Özdemir'i gözaltına aldı. Mağusa'da mahkemeye çıkarılan öğretim görevlisinin 3 gün gözaltında kalmasına karar verdi. Polisin verdiği bilgilere göre Memduh Özdemir, ilk ifadesinde "Dostane olarak L.Ö.'nün yanaklarından öptüm" dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme sonrası DAÜ Rektörlüğü ile DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) tarafından açıklama yapıldı. Rektörlüğün açıklamasında, Memduh Özdemir'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Rektörlük, öğretim elemanını dava sonuçlanıncaya değin geçici olarak görevinden uzaklaştırdı. Bu aşamada ilgili öğrenciye DAÜ-PDRAM başta olmak üzere, gerekli tüm destek veriliyor. Üniversite olarak öğrencimizin yanındayız" denildi.