Öğrencisi tarafından bıçaklanan müdür yardımcısı yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, okulda tartıştığı öğrenci tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlçede yarın okullar tatil edildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, okulda tartıştığı öğrenci tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü mahallesindeki Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Sabah okula gelen F.Ç. adlı öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö., müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu’yu üç yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı.

Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuyucu, Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılırken, F.Ç. isimli öğrenci gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kuyucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gebze'de yarın okullar tatil edildi.