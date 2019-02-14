Öğrencilerin cıvadan zehirlendiği okul tatil edildi

Adıyaman'da 35 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrasında Türkiye Petrolleri Ortaokulu tatil edildi.

Adıyaman'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva dolu kutuyla oynayan 34 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı okul, dezenfekte edilmek için bir gün süreyle tatil edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledi. Olayın öğrenilmesinden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 34 öğrenciden 24'ünün mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise okulun bir gün süreliğine dezenfekte edilmek için kapatıldığını açıkladı.