Öğrencilere 'tiyatro' adı altında zorunlu dinsel propaganda: Çöl Kaplanı

AKP'nin 'dindar ve kindar nesil' projesi devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de İstanbul Ataşehir'de yaşanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü geçen yıldan bu yana 'Medine kahramanı' diye adlandırılan Fahrettin Paşa'yı anlatan 'Çöl Kaplanı' adlı oyun, ortaokul ve lise öğrencilerine 1 TL karşılığında izlettiriliyor. Üstelik bu etkinlikten pek çok ebeveynin haberi yok.
İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017’den bu yana “Çınarın Gölgesinde" adlı projeyi, ortaokul ve lise düzeyinde uygulamaya başladı. Projenin alt başlıklarından biri olan “İzli-yorum” kapsamında “Çöl Kaplanı” adlı tiyatro oyunu, tüm ortaokul öğrencilerine izlettirildi. Tüm öğrencilerin ders saati içerisinde derslerinden alıkonularak izlemesi zorunlu olan oyun için, çocuklardan 1 TL toplanıyor. Oyunun içeriğinden velilerin haberi olmadığı gibi, pek çok öğretmen de detaylardan habersiz.
Yaklaşık 15 dakikalık oyunda, "Medine kahramanı" Fahrettin Paşa rolüne girmiş bir oyuncu, Medine’yi İngilizlere karşı savunuşunu peygamber güzellemeleriyle anlatıyor. Rabia Leman İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hazırlanan ön test-son test ile etkisi de ölçülmek istenen oyunun ,çocukların kafasında ne kadar yer ettiği değerlendiriliyor.
Laik düşünceden ve bilimsellikten uzak, yanlı bir tarih anlayışıyla, başka halklara düşmanlık aşılayan oyunda cinsiyetçi ifadeler yer alıyor, oyunu ayrıca dinsel müziklerle süsleniyor. Henüz şekillenmekte olan çocukların zihni ise ebeveynlerin izni olmadan "dindar ve kindar nesil" hedefi doğrultusunda şekillendiriliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Twitter mesajıyla "hırsızlıkla" suçladığı Fahrettin (Türkkan) Paşa, 2017’nin son aylarında gündeme alınıyor ve dindar nesle bir kahraman olarak sunuluyor. Yandaş medyanın gün aşırı gündemine aldığı Fahrettin Türkkan ile ilgili haber metinleri ile oyun metninin aynı zihnin ürünü olduğu ise açıkça ortada.
Oyunda geçen bazı ifadeler şu şekilde:
- (...) Peygamber efendimizin kabrini ziyaret ettim, ben ona doğru yöneldikçe huzur buldum, ben ona doğru yöneldikçe gönlüm ferahladı, esselamu aleyke ya resulullah...
- (...) Sadece savunma anlamında değil, imar anlamında da Medine’ye katkım olması gerektiğini düşündüm. O yüzden peygamber efendimizin kabrine giden yolları genişlettim. Lakin yapmayı en çok sevdiğim şey peygamber efendimizin kabri saadetini tek başıma temizlemekti. Orada olduğum sürece de bu onura nail oldum...
- (...) benim aklıma hemen kutsal emanetler geldi. Ya kutsal emanetler Lawrence sırtlanının eline geçerse, ya İngiltere’de bir müzede onlarla karşılaşırsak, sizler benim yerimde olsaydınız buna müsaade edebilir miydiniz arkadaşlar? Duyamıyorum müsaade edebilir miydiniz? (oyuncu, burada çocuklara yönelerek “hayır” yanıtını sesli olarak almak için tekrar ediyor)
- (…) işte arkadaşlar kutsal emanetlerin taşındığı İstanbul’a giden tren budur ve burada esselamu aleyke ya resulullah bulunur…ve Lawrence sırtlanı hiçbir zaman durmaz..o rayları kim söküp getirirse onlara iki katı altın vereceğim diye onları kandırıyordu, erkek gibi karşıma çıkmıyordu.
- (…) Bu Lawrence sırtlanının bir de manevi abisi var, o dönemde İngiltere’nin savunma bakanlığını yapıyor, Churchill tilkisi. Bu Churchill, petrolle neler yapılabileceğini çok iyi bilen bir adam ve eğer İngiltere’nin dev kraliyet gemilerine petrolü koyabilirse o gemiler çok daha hızlı gidecekti. Çok daha hızlı hem de çok daha fazla para demekti. Çok daha fazla para da, zamanla iktidarı ele geçirmekti diye düşünüyordu Churchill. Ama ondan önce, 600 yıllık o dev çınarı o petrolün üzerinden kaldırmanız gerekiyor. İşte arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşının sebeplerinden biri de budur. Ama o 600 yıllık çınarı siz öyle dışarıdan gelen tehditlerle yıkamazdınız, o çınarın içine bir de kurtçuklar sokmanız gerekiyordu. Lawrence de bu kurtların başıdır…
- (…) Peygamber efendimizin şehrini bırakamazdım, peygamber efendimizi bırakamazdım, o yüzden Cuma namazından hemen sonra Mehmetçiği toparladım ve onlara, Allahın huzurunda hep birlikte yemin edeceğiz; senin şehrini ve seni bırakmayız ya rasulullah diyerek hep birlikte yemin ettik. Sizler benim yerimde olsaydınız bırakabilir miydiniz arkadaşlar? (Çocuklar hayır diyor)…