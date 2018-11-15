Öğrencilere 'tiyatro' adı altında zorunlu dinsel propaganda: Çöl Kaplanı

AKP'nin 'dindar ve kindar nesil' projesi devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de İstanbul Ataşehir'de yaşanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü geçen yıldan bu yana 'Medine kahramanı' diye adlandırılan Fahrettin Paşa'yı anlatan 'Çöl Kaplanı' adlı oyun, ortaokul ve lise öğrencilerine 1 TL karşılığında izlettiriliyor. Üstelik bu etkinlikten pek çok ebeveynin haberi yok.

İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017’den bu yana “Çınarın Gölgesinde" adlı projeyi, ortaokul ve lise düzeyinde uygulamaya başladı. Projenin alt başlıklarından biri olan “İzli-yorum” kapsamında “Çöl Kaplanı” adlı tiyatro oyunu, tüm ortaokul öğrencilerine izlettirildi. Tüm öğrencilerin ders saati içerisinde derslerinden alıkonularak izlemesi zorunlu olan oyun için, çocuklardan 1 TL toplanıyor. Oyunun içeriğinden velilerin haberi olmadığı gibi, pek çok öğretmen de detaylardan habersiz.

Yaklaşık 15 dakikalık oyunda, "Medine kahramanı" Fahrettin Paşa rolüne girmiş bir oyuncu, Medine’yi İngilizlere karşı savunuşunu peygamber güzellemeleriyle anlatıyor. Rabia Leman İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hazırlanan ön test-son test ile etkisi de ölçülmek istenen oyunun ,çocukların kafasında ne kadar yer ettiği değerlendiriliyor.

Laik düşünceden ve bilimsellikten uzak, yanlı bir tarih anlayışıyla, başka halklara düşmanlık aşılayan oyunda cinsiyetçi ifadeler yer alıyor, oyunu ayrıca dinsel müziklerle süsleniyor. Henüz şekillenmekte olan çocukların zihni ise ebeveynlerin izni olmadan "dindar ve kindar nesil" hedefi doğrultusunda şekillendiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Twitter mesajıyla "hırsızlıkla" suçladığı Fahrettin (Türkkan) Paşa, 2017’nin son aylarında gündeme alınıyor ve dindar nesle bir kahraman olarak sunuluyor. Yandaş medyanın gün aşırı gündemine aldığı Fahrettin Türkkan ile ilgili haber metinleri ile oyun metninin aynı zihnin ürünü olduğu ise açıkça ortada.

Oyunda geçen bazı ifadeler şu şekilde: