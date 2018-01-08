Öğrencilere 'dindarlık' anketi: Fişleme iddiası TBMM'de...

Manisa'da "TÜBİTAK projesinde kullanılacağı" iddiasıyla öğrencilere yöneltilen ankette şu sorular yer aldı: "Arkadaşlarım olacak kişilerin dindar olması önemlidir", "Birey hayatını dine göre düzenlemelidir", "Evleneceğim kişi dindar olmalıdır", "Her öğrenci zorunlu din dersi almalıdır." CHP milletvekili Mazlum Nurlu, MEB İsmet Yılmaz'a soru önergesi vererek "Öğrenciler fişleniyor mu" diye sordu.

Manisa'da "TÜBİTAK projesinde kullanılacağı" iddiasıyla öğrencilere yöneltilen ankette şu sorular yer aldı: "Arkadaşlarım olacak kişilerin dindar olması önemlidir", "Birey hayatını dine göre düzenlemelidir", "Evleneceğim kişi dindar olmalıdır", "Her öğrenci zorunlu din dersi almalıdır."

CHP milletvekili Mazlum Nurlu, MEB İsmet Yılmaz'a soru önergesi vererek "Öğrenciler fişleniyor mu" diye sordu.

Manisa’da yapılan anketlerle, öğrencilerin fişlendiği iddialarının basında yer almasının ardında CHP Manisa milletvekili Mazlum Nurlu konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

CHP'li Mazlum Nurlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, anketin amacını ve öğrencilerin ankete katılmaya zorlandıkları iddialarını sordu.

"BU ANKETLER İMHA EDİLMELİ"

Mazlum Nurlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilimsellikten uzak, sadece fişlemeye yönelik anketlerle öğrenciler arasında kamplaşma yaratılmaya çalışılmaktadır. Ankette,

* Arkadaşlarım olacak kişilerin dindar olması önemlidir.

* Birey, hayatını dine göre düzenlemelidir.

* Evleneceğim kişi dindar olmalıdır.

* Her öğrenci zorunlu din dersi almalıdır.

* Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalıdır şeklinde sorular bulunmaktadır.

Sorulardan da anlaşılacağı üzere bu anket bilimsel bir araştırma konusu olmayıp tamamen öğrencileri etnik, dini ve siyasi olarak fişlemeye yöneliktir. Çünkü anketin açıklamasında öğrencilerin İslam dini hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlandığı açıkça belirtilmektedir. Her yavrumuza eşit, adil ve bilimsel eğitim sunmakla yükümlü olan bir Bakanlığın okullarında yapılan bu çağ dışı fişleme metotlarını kınadıklarını belirtmişlerdir. Bu anket sonuçlarının TÜBİTAK projesinde kullanılacağı ise bir aldatmacadır.

Eğitimi siyasi kamplaşma aracı olarak gören, kindar bir nesil yaratma çabasındaki iktidar ve bunlara yaranma derdine düşen bazı eğitimciler kendini din adamı yerine koyarak herkesin inancına, giyimine hal ve hareketlerine karışmaktadırlar. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü dine bakış konusunda öğrencileri fişlemekten vazgeçmeli ve bu anketi derhal durdurarak yapılan anketleri imha etmelidir."

MEB İSMET YILMAZ'A SORULAR

Nurlu, MEB İsmet Yılmaz'a şu soruları yöneltti: