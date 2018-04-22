Öğrenciler İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesine karşı harekete geçti

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerinin bölünerek yeni bir üniversite kurulmasını ön gören yasa tasarısına karşı bugün Gülhane Pakı’nda toplantı düzenledi. Toplantıda 24 Nisan Salı günü fakültelerde forumlar düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 10 üniversitenin bölünerek yeni 15 üniversite kurulmasını ön gören Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’na karşı İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün Gülhane Parkı’nda bir toplantı düzenledi.

Gündeme geldiği andan itibaren yoğun tepki ile karşılaşan yasa tasarısına ilişkin İstanbul Üniversitesi rektörlüğü sessizliğini korurken, öğrenciler harekete geçme kararı aldı. Bugün düzenlenen forumda rektörlüğe ve yasa tasarısına karşı tepkilerini dile getiren öğrenciler, bütün üniversite bileşenlerini 24 Nisan Salı günü fakültelerde düzenlenecek forumlara katılmaya çağırdı.

Gülhane Parkı’ndaki toplantıya başka üniversitelerden öğrenciler de katılarak, “İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduklarını ve birlikte mücadele edeceklerini” ilan ettiler.