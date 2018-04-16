Öğrenci yurdunda panik: Kimliği belirsiz şahıs gece yarısı yurda girdi

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi yerleşkesinin yakınındaki Akademi Kız Öğrenci Yurdu'na dün sabah karşı gizlice giren ve çantaları karıştıran bir hırsız paniğe yol açtı. Yurda giren ve fark edilince yangın merdiveninden kaçan şahsın kamera görüntülerine ulaşıldı. Bu durum öğrenci yurtları ne kadar güvenli sorusunu akıllara getirdi.

Aydın'ın Zafer mahallesinde bulunan Akademi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden biri, dün sabah saat 04.00 sıralarında su içmek için mutfağa gittiğinde, karşısına bir erkek çıktı. Öğrencinin çığlık atması üzerine, diğer öğrenciler de uyanınca, şüpheli kişi panikle yangın merdivenlerinden inerek kaçtı.

Olayın yayılmasıyla veliler de polise şikayette bulundu. Polis, yurda giderek beş kız öğrencinin ifadesine başvurdu. Yurtta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yurda izinsiz giren kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayın hırsızlık amaçlı olabileceği düşünülürken, bir yurt görevlisinin öğrencileri sakinleştirmeye çalışırken, "Olur böyle şeyler" demesi tepkilere yol açtı. Bu olay, öğrenci yurtlarının güvenliği sorununu bir kez daha gündeme getirdi.