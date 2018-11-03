Öğrenci yurdunda doğalgaz sızıntısı: 53 öğrenci zehirlendi

Siirt Kurtalan’daki bir imam hatip kız öğrenci yurdunda doğalgaz sızıntısından zehirlenen 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumu iyi.

Siirt Kurtalan ilçesinde Garzan mahallesi Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nda dün akşam saatlerinde, doğalgaz sızıntısı nedeniyle bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 53 öğrenci bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yurtta kalan diğer öğrenciler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayı haber alan öğrenci yakınları da yurt binasının olduğu yere gelerek yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİK: GAZ SIZINTISI KAYNAKLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, 150 öğrencinin kaldığı yurdun tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtilerek, “Siirt ili Kurtalan ilçesi İmam Hatip Kız öğrenci yurdunda gaz sızıntısından kaynaklı olduğu değerlendirilen zehirlenmede; 53 öğrenci etkilenmiştir. 44 öğrencimiz Kurtalan Devlet Hastanesi’ne, 7 öğrencimiz Siirt Devlet Hastanesi, 2 öğrencimiz de Siirt’teki özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır” denildi.