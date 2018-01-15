Ankara'da bir kişi, madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu öldürdü.

Ankara'da R. Y. isimli şahıs, akşam saatlerinde evine gelen psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu F.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle silahını eline alan baba, oğlunu 7 yerinden vurdu. Polis R. Y.’yi olay yerinde silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sürekli ailesi ile tartıştığı psikolojik sorunlarının olduğu ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.Y.’nin, geçtiğimiz gün ailesi ile tartışması sonucu babasının ihbarı üzerine polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.