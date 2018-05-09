Öğle tatilinde bedenleriyle 'T A M A M' yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklamasının ardından gece boyunca sosyal medyadan 2 milyondan 'Tamam' paylaşımında bulunanlar, eylemi bugün de farklı şekillerde sürdürdüler. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde sendika üyeleri bedenleriyle 'T A M A M' yazdı.
soL-İzmir
Çarşamba, 09 Mayıs 2018 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklamasının ardından gece boyunca sosyal medyadan 2 milyondan 'Tamam' paylaşımında bulunanlar, eylemi bugün de farklı şekillerde sürdürdüler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde öğle tatili sırasında Tüm Bel-Sen üyesi emekçiler, bedenleriyle "T A M A M' yazdı.