ODTÜ’de şenlikler başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) ‘’olanaksızlık’’ bahanesiyle iptal edilmeye çalışılan 33. ODTÜ Bahar şenlikleri, kamuoyunun ve ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği yoğun tepki sonrası büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmeye başladı.

33. ODTÜ Bahar şenlikleri, kamuoyunun ve ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği yoğun tepki sonrası büyük bir coşkuyla bugün başladı.

Şenliklerin ilk gününde, Küçükçekmece’de bir çocuğun uğradığı cinsel saldırı ve metrobüste yaşanan taciz olayı, öğrenciler tarafından yapılan bir yürüyüşle protesto edildi.

24 – 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenlikte, öğrenci toplulukları panayır alanında ödüllü bilgi yarışmaları, çekilişler, müzik dinletileri vb. etkinleri yürütürken; Kültür-Kongre Merkezi’nde ise çeşitli oyun gösterimleri yer alıyor. Rektörlüğün, şenliklerin yapılması konusunda geri adım atmasına rağmen şenlik alanlarının dışında bıraktığı, yine öğrencilerin ‘’Devrimsiz Şenlik Olmaz’’ sloganıyla gerçekleştirdikleri eylemle tekrar şenlik alanlarına dahil edilen Devrim Stadyumu ise konserlere ev sahipliği yapıyor.

DEVRİM YÜRÜYÜŞÜ 26 NİSAN’DA!

ODTÜ’de geleneksel olarak düzenlenen Devrim Yürüyüşü ise 26 Nisan Cuma günü, saat 17.30’da fizik fakültesinin önünden başlayacak. Devrim Stadyumu’nda son bulacak olan yürüyüş, stadyum çimlerine ‘’Devrim’’ yazılmasıyla son bulacak. Sanatçı Orhan Aydın, yürüyüş kortejini Nâzım şiirleriyle Devrim Sahnesi’nden selamlayacak.