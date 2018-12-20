ODTÜ'de protestoları haberleştiren öğrenci topluluğu kapatıldı

ODTÜ'de faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından Medya Topluluğu, bugün topluluklara iletilen bir e-postayla kapatıldı. Kapatılan topluluğun, mezuniyette gerçekleştirilen rektöre dönük protestoları görüntülemesi nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, bu yılın Temmuz ayında düzenlenen mezuniyet törenlerinde büyük protestoların merkezine yerleşmişti. Mezuniyet törenine, 1977'de öğrenci hareketinin tepkisini çeken Hasan Tan'ın rektörlüğü dönemine göndermeyle atılan "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganı damga vurmuştu.

Yaşanan olayları görüntüleyen medya topluluğunun rektörlüğün kara listesine alındığı, malzemelerine el konmasına varan çeşitli yaptırımlara maruz kaldığı biliniyordu.





Akşam saatlerinde öğrenci topluluklarına gönderilen e-postayla topluluğun kapatıldığı bildirildi.

Öğrenci Dekanlığı tarafından öğrenci kulüp ve topluluklarına gönderilen bildirimde şu gerekçeler yer aldı:

"ODTÜ Öğrenci Toplulukları’na,

Medya Topluluğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Kültür Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Çerçeve Yönergesi’nin 5.4.12, 5.4.13, 5.4.18 ve 6.7. maddeleri gereği 20 Aralık 2018 tarihi itibarı ile kapatılmıştır.

5.4.12. Topluluğun yapacağı etkinlikler için, topluluk akademik danışmanın resmi onayı ve başkanın/yönetim kurulu üyesinin yazılı başvurusu ile Kültür İşleri Müdürlüğü ve Rektörlükten izin alır.

5.4.13. Rektörlükten izin alarak kullanacakları yerlerin topluluk amaçlarına uygun olarak kullanılmasından ve denetlenmesinden sorumludur.

5.4.18. Topluluklar kuruluş amaçları dışında hiçbir siyasi parti ve siyasi oluşumun görüşlerini fikir ya da eylem bazında hayata geçiremez.

6.7. Topluluklarla ilgili her tür uyuşmazlıklar Rektörlükçe karara bağlanır.

Bilgilerinize sunarız,

Öğrenci Dekanlığı"