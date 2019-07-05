ODTÜ'de KYK yurdu protesto edildi

ODTÜ ormanı içerisinde yapılmak istenen KYK yurdu projesi öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar tarafından protesto edildi. Üniversitenin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmadan başlatılan yurt inşaatının durdurulması talep edildi.

ODTÜ ormanı içerisinde yapılmak istenen Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurt öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar tarafından protesto edildi.

Eylemde, KYK yurdu projesinin yapımı sırasında ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaç ve tercihlerinin dikkate alınmamasına tepki gösterildi.

ODTÜ'de yeni bir yurda ihtiyaç olduğu ancak bu yeni yurdun maliyeti, kapasitesi ve konumu gibi başlıklarda başta öğrenciler olmak üzere üniversitenin tüm bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi talep edildi.

YURDUN MALİYETİ 122 MİLYON LİRAYI BULACAK

ODTÜ Rektörlüğü'nün önce 4 bin daha sonra 2 bin kişi için talepte bulunduğu yurdun toplam maliyetinin 122 milyon lirayı bulacağı hatırlatılarak "Bu kapasite ve maliyet rakamlarının tam olarak hangi veri ve analizlere bağlı olduğu ve mevcut projenin hangi rakamlarla ne ölçüde uyumlu olduğu ODTÜ kamuoyu tarafından bilinmemektedir" denildi.

ODTÜ ormanı içerisindeki kavaklık alana inşa edilmek istenen yurdun binlerce ağaç ve canlının bulunduğu ekolojik çeşitliliğe de zarar vereceği belirtildi.

ODTÜ arazine yapılacak ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK’ya tahsis edilecek yurtta öğrenci seçimi ve yönetimin de KYK tarafından belirleneceği; bu durumun ODTÜ'lülerin talep ve katılımına ters düşeceği söylendi.

'PROJE DURDURULMALI'

ODTÜ yönetimine "İhtiyaç duyulan bir yurt başka şekilde yapılamaz mı?" sorusunun yöneltildiği eylemde "Bu proje durdurulmalı ve ODTÜ’nün yönetsel, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılmalı" denildi.

Basın açıklamasının ardından 3 bin 500 kişi tarafından imzalanan dilekçe rektörlüğe iletildi. Açıklama ve yürüyüş sırasında "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz", "ODTÜ'de KYK istemiyoruz" ve "Rektörlük Yıkılsın, Yurt Yapılsın" sloganlarını atıldı.