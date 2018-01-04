ODTÜ İİBF'de vergi hukuku dersi veren bir akademisyen, yaptığı lümpen şaka ile öğrencilerin tepkisini çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi' nde (ODTÜ) dün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün seçmeli dersi olan Vergi Hukuku dersinde, çirkin bir olay yaşandı.

Üçüncü sınıflara Vergi Hukuku dersi veren Ahmet Başpınar, dersin başlangıcı sırasında açtığı slaytla öğrencilerin tepkisini topladı.

Slayt sayfasının dersle hiçbir alakası yokken, akademisyenin işçi ve kadın düşmanı şakası yalnızca kendisini eğlendirdi.

"Parayı bulunca "sosyalizm", Kocayı bulunca "feminizm", Depremde sallanınca "ateizm", biter!" yazan slayt şöyle;

PATRONDAN AKADEMİSYEN BU KADAR OLUYOR

soL'a konuşan bir öğrenci durumdan rahatsız olduklarını, bunun ODTÜ'de kabul edilemez bir tutum olduğunu belirtti.

Dersi alan bir başka öğrenci ise, Başpınar'ın "birilerinin altında çalışmanın 'enayilik' olduğunu" söylediğini aktardı.

Ahmet Başpınar, okul içinde bulunan ve hissedarı olduğu Kocatepe Kahve Evi'nde part time çalışanlara dayattığı kötü koşullarla da tanınıyor.

