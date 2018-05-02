ODTÜ'de '200. yaşında Marx' etkinliği

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu'nun düzenlediği 'Karl Marx ve sınıf mücadeleleri' başlıklı etkinlik yarın gerçekleşecek.

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu (SDT) Karl Marx'ın 200. yaşı için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde topluluk üyelerinin yaptığı Karl Marx heykelini sergileyen SDT, yarın saat 17.45'te İİBF A Binası Faud Amfisi'nde bir panel gerçekleştirecek.

"200. yaşında Karl Marx ve sınıf mücadeleleri: Bilimden sosyalist devrime giden yol" başlıklı panele konuşmacı olarak Doç Dr Galip Yalman, Prof. Dr Korkut Boratav ve soL Haber yazarı Aydemir Güler katılacak.