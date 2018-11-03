'Ödenek olmadığı' gerekçesiyle internet ve telefon hizmetleri durduruldu

Batman'da Türk Telekom 'ödenek olmadığı' gerekçesiyle, aralarında kamu binaları ve okulların bulunduğu birçok noktada telefon ve internet altyapı hizmetini durdurdu.

Kredi borçları ile gündeme gelen Türk Telekom, Batman'da alt yapı hizmetini durdurdu. Geçtiğimiz aylarda Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine sahip yabancı ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ), bankalara olan kredi borcu ile gündeme gelmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Telekom’un 2014’te 2,5 milyar TL, 2015’te 1,3 milyar, 2016’da da 1,3 milyar TL net kâr ettiğini belirtilirken, kurumun bankalara 4 milyar 750 milyon kredi borcu bulunuyor.

Borçlarını ödemeyen Türk Telekom, bütçe olmadığı gerekçesi ile altyapı hizmetini Batman'da sağlayamaz duruma geldi.

YENİ BİNALARA HİZMET VERİLMİYOR

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Batman'ın en işlek caddelerinden olan Turgut Özal Bulvarı üzerinde valilik ve emniyet binaları bulunurken, cadde üzerine yeni yapılan veya bitişiğindeki sokaklar üzerinde yapılan yeni binalarda telefon ve internet alt yapısı bulunmuyor. Bina sahipleri projeleri Türk Telekom'a sunmasına rağmen bir yılı aşkın süredir, "bütçe ayrılmadığı" gerekçesi ile alt yapı hizmeti sunulmuyor.

KAMU BİNALARINDA İNTERNET YOK

Kentin birçok mahallesinde yeni inşa edilen yapılar ve kamu binalarında internet ve telefon alt yapı hizmeti verilmiyor. Merkez Petrolkent, Cudi Mahalleri’nin kimi yerlerinde cep telefonu şirketlerine ait baz istasyonları dahi bulunmuyor. Petrolkent mahallesinde bulunan 12 dönüm arazi üzerine inşa edilen 16 Mayıs İlkokulunda internet ve telefon bulunmazken, Mahalle Muhtarı Hacı Biçen, duruma tepki göstererek, "Bir okulda nasıl olurda internet olmuyor. Türk Telekom yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 'ödenek yok' cevabı alıyoruz. Okullarda durum böyle, yeni yapılan bina ve evlerde kablo hizmeti verilmeyerek internet ve telefon alt yapısı kurulmuyor" dedi.

İnternet ve telefon alt yapı hizmetini yalnızca Türk Telekom sağladığı için farklı firmalardan da internet alamayan bina sakinleri, mağdur olurken; Türk Telekom yetkilileri ise konuya dair açıklama yapma yetkilerinin olmadığını belirtti. Görüştüğümüz proje mühendisleri de "Her yıl ödenek çıkartılır, çıkartılan ödeneklere göre binalara alt yapı hizmeti verilir" açıklamasında bulunarak ödeneklerin yetersizliğine vurgu yaptı.