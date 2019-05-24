O ona, o kuyruğuna: Saray danışmanının danışmanı işbaşı yaptı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak Cengiz Erdem görevlendirildi. Sertçelik bir ilke imza attı, danışmanın da danışmanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda konuşlanan danışmanlar ordusuna yenileri ekleniyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan onlarca danışmanın yanında bir de politikalar kurulları kurulmuştu.

DANIŞMANIN DA DANIŞMANI OLDU

24 Haziran’dan sonra oluşturulan politika kurulları üyelerine de danışmanlar alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak Cengiz Erdem görevlendirildi. Yani danışmanın da danışmanı oldu.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Gelişmeyi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş duyurdu. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum.”