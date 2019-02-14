O hastanede yine skandal: Fazla miktarda karbonmonoksit verilen hasta yoğun bakıma kaldırıldı

Muğla'da çeşitli skandallarla gündeme gelen Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 63 yaşındaki bir hastaya yanlışlıkla fazla miktarda karbonmonoksit verildi. Hasta yoğun bakıma kaldırılırken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı hastanede daha önce de ameliyat sırasında tavan düşmüş, bazı birimler sular altında kalmış, geçen ay da hastane içindeki asansör düşmüş, bir hekimin dizi kırılmıştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir skandal daha yaşandı. 69 yaşındaki Mehmet Nuri Sipero’ya fazla miktarda karbonmonoksit verildi. Hasta yoğun bakıma kaldırıldı. Hastane yönetimi sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Hastanede daha öncede ameliyat sırasında tavanlar düşmüş, bazı birimler sular altında kalmıştı. Yerel Muğla Gazetesi'nden Mustafa İnci'nin haberine göre Muğla’da 120 milyon liraya mal olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde büyük bir skandal yaşandı. Hastanede difüzyon testi sırasında 69 yaşındaki Mehmet Nuri Sipero adlı hastaya aşırı miktarda karbonmonoksit verildi. fazla miktarda karbonmonoksit tedavi sırasında bayıldı. Mehmet Nuri Sipero hemen yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan Mehmet Nuri Sipero taburcu edildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan skandalın ardından hastane yönetimi soruşturma başlattı. Karbonmoksit zehirlenmesine sebebiyet veren personelin savunması alındı. Hastane yönetimi soruşturmayı hafta sonu tamamlayacağı öğrenildi. GEÇEN AY DA ASANSÖR DÜŞMÜŞTÜ Aynı hastanede geçen ay da asansör düşmüş, içindeki hekimin dizi kırılmıştı. İLGİLİ HABER Hastanenin asansörü düştü: İçindeki hekimin dizi kırıldı İLGİLİ HABER Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kızamık alarmı