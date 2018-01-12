Nuriye ve Semih'ten çağrı: Komisyon kararını açıkla

KHK ile ihraç edilen ve 310 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, sosyal medya üzerinden '#KomisyonNuriyeSemihKararınıAçıkla' başlığıyla açıklamada bulundu. Konuyla ilgili çok sayıda destek mesajı atıldı.