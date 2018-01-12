Nuriye ve Semih'ten çağrı: Komisyon kararını açıkla

KHK ile ihraç edilen ve 310 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, sosyal medya üzerinden '#KomisyonNuriyeSemihKararınıAçıkla' başlığıyla açıklamada bulundu. Konuyla ilgili çok sayıda destek mesajı atıldı.
Cuma, 12 Ocak 2018 20:55

KHK ile ihraç edilen eğitim emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevinde 310 günü geride bırakırken, işe iade taleplerine hâlâ bir yanıt gelmedi.

Duruma tepki gösteren Özakça ve Gülmen, sosyal medya üzerinden "#KomisyonNuriyeSemihKararınıAçıkla" başlıklı paylaşımlarda bulunurken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da bu mesaja destek verdi.

Semih Özakça: 430 günlük mücadele 310 günlük açlık! 'Sonuçlar açıklandı' açıklamasının üzerinden 3 hafta geçti! 3 haftadır binlerce KHK mağduru karar bekliyor! Dosyam görüşüldü mü, görüşüldü ise karar nerede? Göreve iade olduysam 3 hafta daha niçin aç kaldım? #KomisyonNuriyeSemihKararınıAçıkla

Nuriye Gülmen: Yüksel ahalisi burada. Komisyondan acil isteği: #KomisyonNuriyeSemihKararınıAçıkla