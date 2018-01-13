Numan Kurtulmuş'tan 'Abdullah Gül aday olacak mı' sorusuna yanıt

Numan Kurtulmuş, "Abdullah Gül aday olacak mı" sorusuna "Erdoğan'a karşı aday olarak ortaya çıkmaz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019’da Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusunu yanıtlarken, “Tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’a karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmaz” dedi.

Gazetecilerin, “Gül artık tanıdığınız Gül değilse” sorusu üzerine Kurtulmuş, “Tanırım” yanıtını vermekle yetindi.

Kurtulmuş, başka bir gazetecinin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmama ihtimali var mı” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Siyasi hareketlerin doğal liderleri hareketleri sürüklerler. Çok açıktır, Tayyip Erdoğan AK Parti siyasi hareketinin, AK Parti’nin bugün temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideridir. Ve çok tabii olarak da Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayıdır. Doğal olan bu. Bunun dışında arayışlar, temennileri olanlar vesaire veya bu hareketin içerisinde bir farklılaşmayı ortaya çıkarmak ümidinde olanlar olabilir, ben biraz da onun için söylüyorum; Sayın Abdullah Gül’ün böyle bir tavır içerisinde olacağını zannetmiyorum.”