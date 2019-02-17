Nuh Köklü katledilişinin 4. yılında anıldı

Kadıköy'de kar topu oynarken bıçaklanarak katledilen gazeteci Nuh Köklü, ölümünün dördüncü yılında saldırıya uğradığı yerde anıldı.

Kadıköy'de kar topu oynarken bıçaklanarak katledilen gazeteci Nuh Köklü, bugün ölümünün dördüncü yılında anıldı.

Bu akşam 18.00'de Köklü'nün saldırıya uğradığı yerde, İstanbul Kadıköy Karakolhane Caddesi'nde gerçekleşen anmada “Nuh Köklü daima bizimlesin” yazılı döviz çiçek ve mumlarla donatıdı.

NE OLMUŞTU?

Nuh Köklü, arkadaşlarıyla kar topu oynarken dükkanından çıkan bir esnaf, gruba elinde bıçakla saldırdı. Köklü, saldırıya uğrayan ve yere düşen bir arkadaşını kaldırmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından kalbinden bıçaklandı. Nuh Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde aynı gece hayatını kaybetti.

Nuh Köklü'nün katili Serdar Azizoğlu, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Azizoğlu'na yardım ettiği öne sürülen Nazım Coşanar'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan beraatine karar vermişti.