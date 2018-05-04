Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Nüfus müdürlükleri, cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri nedeniyle yurttaşların iş ve işlemlerini yürütülebilmesi için hafta sonu hizmet verecek.

İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinin, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için 5 Mayıs Cumartesi ile 6 Mayıs Pazar günü hizmet vereceği açıklandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir" denildi.