Nöbetçi noterlik başlıyor: Hafta sonları hizmet verecekler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik hizmetinin 6 Nisan itibari ile başlatılacağını duyurdu. Cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler hizmet verecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen "Nöbetçi Noterlik ve Konsolosluklarda Yapılan Noterlik İşlemlerinden Ülkemizde Örnek Alınması" programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Gül, nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan 2019 tarihi itibarıyla başlayacağını ifade etti. Noterliğin, bir kamu hizmeti olarak adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Bugüne kadar noterlerin görev ve yetki sahalarını önemli ölçüde artırdık. Bazı idari işlemlerin yanı sıra, bir kısım çekişmesiz yargı işlerinde noterlere de yetki tanıdık” dedi.

Gül, vatandaşların hafta sonu ikinci el araç alım satımı yaptığını, hatta bunun için bazen bir şehirden diğerine seyahat ettiğine işaret ederek, “Ama muamelesini yapmak için haftanın ve mesainin başlamasını bekliyor. Bu gecikmenin sadece bir zaman maliyeti yok. Kaparo aldığı halde satıştan cayma, hileli-dolanlı işler sebebiyle malen zarara uğrayanlar da oluyor. Nöbetçi noter uygulamasıyla bu olumsuzluklar yaşanmayacak. Ülkemizde işçi-memur, yaklaşık 25 milyon çalışanımız var. Bu uygulama onları da mesailerinden koparmayacak. Noterdeki işlemini, isteyen hafta içi, isteyen hafta sonu tamamlayacak. Basit bir evrak işi, bir vekaletname, onay veya sözleşme için tacir de işinden olmayacak. Gecikmeler son bulacak. Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan’dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek.”