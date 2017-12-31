'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun' dedikten sonra kurşun yağdırdı

Maltepe'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacaklarından yaralandı.

Saat 13.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi üzerinde, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında şüpheli, Hakan Kutluay'a "Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun?" diyerek ateş açtı.

Kutluay bacakların isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Hakan Kutluay ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre bir görgü tanığı, "Daha önce aralarında bir kavga olmuş. Tekrara kavga etmeye başladılar. 'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun' dedikten sonra 4-5 el ateş etti. Daha sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.