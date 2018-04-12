Nişasta bazlı şekerde gümrük vergisi kaldırıldı

Hükümet, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla nişasta bazlı şeker (NBŞ) ithalatında gümrük vergisini sıfırladı. AKP iktidarının şeker fabrikalarını patronlara satma kararından sonra gelen, nişasta bazlı şeker ithalatında gümrük vergisini sıfırlama hamlesi, NBŞ lobisinin hükümet nezdinde ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

AKP iktidarının şeker fabrikalarını özelleştirmeye başladığı sırada gelen nişasta bazlı şeker ithalatında gümrük vergisini sıfırlama hamlesi, NBŞ lobisinin hükümet nezdinde ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Hükümet uzmanların ve hekimlerin “kanserojen şeker” diye nitelendirdiği nişasta bazlı şeker (NBŞ) ithalatının önündeki gümrük duvarlarını kaldırıyor.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre bu yıl Bosna Hersek'ten 20 bin ton NBŞ ithal edilecek. NBŞ ithalatına izin verilmesiyle, kısa süre önce NBŞ üretim kotasının düşürülmesi de anlamını yitirmiş oldu.

Dört şeker fabrikasının satıldığı, 10 fabrika için de ihale gününün beklenirken hükümetten NBŞ ithalatıyla ilgili yeni bir sürpriz karar geldi. Bakanlar Kurulu Kararı'yla Bosna Hersek'ten bu yıl ithal edilecek 20 bin ton NBŞ için gümrük duvarları tamamen kaldırıldı. Yıl sonuna kadar NBŞ olarak bilinen, saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz ile şeker şurupları ve suni bal ithal edenler, 20 bin tonluk alıma kadar gümrük vergisi ödemeyecekler. NBŞ ile birlikte Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve sağlığa zararlı olduğu uyarıları yapılan suni balın ithalatının önünün açılması da dikkat çekti.

İthalatına karar verilen 20 bin tonluk NBŞ'nin, Türk çiftçisinin ürettiği pancardan elde edilen 28 ilâ 30 bin tonluk doğal şekere eşit olduğu bildirildi. Hükümetin satışa çıkardığı Alpullu Şeker Fabrikası'nın yıllık 25 bin ton pancar şekeri üretim kotası bulunuyor. Erzincan Şeker Fabrikası'nın 26 bin 500 ton, Kastamonu Şeker Fabrikası'nın da 32 bin 700 ton üretim kotası bulunuyor.