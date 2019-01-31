Nişanyan cinsel saldırıya sahip çıktı, tacizcinin 'itibarının' peşine düştü

Kadın düşmanı açıklamaları ve “eylemleri” ile sıkça gündeme gelen Sevan Nişanyan, bu defa cinsel saldırı suçuna sahip çıktı.

Cinsel saldırı suçu nedeniyle 4 yıl 2 ay ceza alan akademisyen ve Birikim yazarı Murat Paker’i destekleyen Nişanyan, paylaşımına gelen eleştirileri ise “linç” olarak niteledi.

Nişanyan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal açıklama şu şekilde:

Sekiz yıldır ‘terapi’ adı verilen iç dökme seanslarına gidip mahreminizi paylaştığınız birinin, faraza, en kötü ihtimalle, size ‘yürümesi’ yahut öpmeye kalkması, yahut çükünü çıkarıp göstermesinin vereceği net ZARAR nedir? Bir kariyer ve saygınlık için kırk küsur yıl emek vermiş birinin işini, mesleğini, hayatını, ailesini, insan ilişkilerini, itibarını bilerek, isteyerek, taammüden ve uzun vadeli ısrarla mahvetmenin vereceği ZARAR nedir?

İlkinin cezası 4 yıl ise, ikincisinin cezasının EN AZINDAN idam olması gerekir.

NOT: Sekiz değil beş yılmış, uçmuşum. İdam fenaymış, onu da bildirdiler sağ olsunlar.