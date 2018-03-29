Nisan'a girerken yeniden kar yağışı...

Nisan ayına girmeye birkaç gün kala yurdun birçok yerinde kar yağışı var.

Havalar tam ısındı derken yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı görüldü.

Nisan ayına sayılı günler kala Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu, Düzce, Isparta ve Denizli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın iç kesimlerinde kar, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Dün gece karla karışık yağmurun etkili olduğu Afyonkarahisar'da kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de etkisi altına alan, yer yer sağanak şeklinde görülen yağış, özellikle iç kesimlerde kar şeklinde yağdı.

Meteoroloji yetkilileri yağışların gece yarısına kadar devam edeceği ve yarından itibaren kenti terk etmesinin beklendiğini kaydetti.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yağmur sonrası başlayan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla Dağı'nda etkili oluyor.

Domaniç’te aralıklarla yağan yağmur dün gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu.

Özellikle bin 500 rakımlı Kocayayla Dağı'nda kar yağışının yanı sıra yoğun sis meydana geldi. Yaz lastiği takan araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı.

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kar, özellikle ilçenin yüksek bölgesi olan Esentepe mevkiinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle, D-100 karayolunun ve TEM yolunun Gerede geçişlerinde de ulaşım yavaşladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bolu kent merkezi ve Bolu Dağı’nda ise sağanak etkili oldu.

DÜZCE

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

ISPARTA

Isparta’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışma başlatıldı.

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları mevkiinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Isparta Emniyeti Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin herhangi bir kaza yaşanmaması için çalıştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı öğrenildi.

Kar yağışının etkili olduğu Isparta’nın Keçiborlu ilçesini Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlayan güzergahtaki Dedeçam bölgesinde, şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadığı ve gerekli çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DENİZLİ

Denizli'nin yüksek kesimlerine yağan kar, kenti ziyaret edenlere keyifli anlar yaşattı. Kentte etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin kuşbakışı izlenebildiği Bağbaşı Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.