Nisan: Otizm romantik bir farkındalığa dönüşmesin

"Otizm tüm dünyada henüz yeterince iyi bilinen bir olgu değil. Bugün bunu aşmanın yolu klinik çalışmaların ilerleyebilmesinin yanı sıra toplumsal “farkındalık” ve “bilinç” ten de geçiyor. Bu bağlamda Dünya Otizm Farkındalık Günü anlam kazanıyor."

Otizmle ilgili farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Nisan ayı da tüm dünyada “farkındalık ayı” olarak geçiyor. 2008 yılından bu yana tüm dünyada o gün ve ay boyu otizme dair birçok etkinlik düzenleniyor, yayın çıkarılıyor, eylem düzenleniyor. Otizm olgusu oldukça ses getiren bir şekilde kamuoyunda kendine yer bulabiliyor. Geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında görülüyor ki, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, farkındalık etkinlikleri ülkemizde de otizmin tanınırlığına büyük bir katkı sağladı.

Otizm zor bir konu olarak bilim insanlarının önünde duruyor. Tıbbi bir hastalık, gelişimsel bir bozukluk olarak; pedagoji, tıp, nöroloji, genetik gibi bilimleri üzerinde çalışmaya zorlarken çok bilinmeyenli bir denklem gibi evrim, sosyoloji, antropoloji gibi alanların da araştırma konusu olabiliyor. Buna rağmen otizm tüm dünyada henüz yeterince iyi bilinen bir olgu değil. Bugün bunu aşmanın yolu klinik çalışmaların ilerleyebilmesinin yanı sıra toplumsal “farkındalık” ve “bilinç”ten de geçiyor. Bu bağlamda Dünya Otizm Farkındalık Günü anlam kazanıyor. Bu anlamın sadece bir günle sınırlı ve duygu sömürüsüne dayalı olmayan akılcı, bilimsel yöntemler ve toplumsal bilincin geliştirilmesiyle değerli olacağı bilinmesi gerekiyor.

OTİZM EŞİTSİZLİKLERİN NERESİNDE?

Eşitsizliklerin giderek derinleştiği Türkiye’de engelliler de bundan payını alıyor. Gelişimsel bozukluklar özelinde konuya bakıldığında ise otizmle yaşayan bireyler ve ailelerinin ağır sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülüyor. Eğitim ve sağlığa erişim, istihdama katılım, sosyal haklar gibi alanlarda Türkiye ciddi açmazların içinde bulunuyor.

Erken tanı ve müdahalenin çok hızlı bir gelişim fırsatı yaratabileceği bilinirken bu yöndeki kurum, hizmetler ve profesyonellerin nitel ve nicel yetersizliği yüzbinlerce çocuk ve ailesi için zorlukların başlangıcı oluyor. İlerleyen yaşlarda uygun ve kaliteli eğitim, sağlık olanaklarından yararlanamayan ailelerin oranının oldukça yüksek olduğu biliniyor.

Yetişkin yaşlara gelindiğinde ise geçmiş yıllarda yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanamamış birçok otizmli birey ailesinin olanakları ölçüsünde hayata tutunmaya çalışıyor. Birçok farklı ve gelişmiş yeteneklere sahip olabilen otizmli bireyler bu özelliklerini ifade edip ortaya koyabilecekleri alanlardan yoksun durumdalar. Aileler toplumsal yaşamda ağır bir damgalanma yüküyle karşı karşıya bulunurken çocuklarının istihdama katılamamasıyla, hatta bunu hayal dahi edememekle karşı karşıyalar. Oysa ki otizmli bireyler de herkes kadar çalışabilir duruma gelebilmekteler. Bugün Türkiye’de onlarca sivil toplum örgütü benzer sorunları dile getiriyor ve çözümler için arayış içindeler.

DESTEĞİN VE FARKINDALIĞIN BİR PARÇASI OLMAK

Bu konuya dikkat çekmek üzere yaklaşan bir etkinlik de 8 Nisan Pazar günü Saint Michel Fransız Lisesi’nde gerçekleşiyor. Türkiye’nin otizm alanında faaliyet gösteren en eski sivil toplum örgütlerinden biri olan Otistikler Derneği’nin her yıl gerçekleştirdiği sempozyumun sekizincisi “Otizm: Çocukluk, Ergenlik ve Yetişkinlik” başlığını taşıyor.

Dernek, sempozyum çağrısında şu ifadelere yer verildi:

“Kuruluşumuzun 23. yılında biriktirdiğimiz tüm bilgi ve deneyimi paylaşmayı sorumluluğumuz sayıyoruz. Alanda mücadele yürüten bütün sivil toplum kuruluşları, kişi ve kurumları buluşturmayı, deneyimlerimizi zenginleştirmeyi umut ediyoruz.

Yolumuz uzun, uğraşımız bitmeyecek!

İlgili tüm tarafları 8 Nisan’da Saint Michel Fransız Lisesi’ne davet ediyoruz.

Otistikler Derneği"

Ayrıntılı bilgi için derneğin web sayfası ziyaret edilebilir.

http://www.otistiklerdernegi.org.tr/