NHKM'lerde bu hafta sonu...

İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri'nin hafta sonu programı şu şekilde:
NHKM İstanbul
28 Nisan Cumartesi, 15.00 (Yılmaz Güney Salonu)
Nâzım Hikmet Yazılama Sohbetleri: Projecilik ve Neoliberal Çıkmaz
Konuşmacılar: Zeynep Beşpınar, A. Şule Süzük
28 Nisan Cumartesi, 20.00 (Ruhi Su Salonu)
Konser: Sıfır Noktası
29 Nisan Pazar, 13.00 (Ruhi Su Salonu)
Çocuk Oyunu: Tebeşir Dairesi
29 Nisan Pazar, 16.00 (Ruhi Su Salonu)
Panel: Nâzım Hikmet ve Antiemperyalizm
Konuşmacılar: Cüneyt Göktürk, Reşat Bilici, Kaya Tokmakçıoğlu
İletişim:
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi
Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No: 7 34714 Kadıköy İstanbul Telefon: 0216 414 22 39
NHKM Adana
28 Nisan Cumartesi, 16.00 (Boyun Eğme Sahnesi)
Ebeveyn Okulu: Bir halk sağlığı sorunu olarak aşı karşıtlığı
*Eş zamanlı çocuk etkinliği olacaktır.
29 Nisan Pazar, 09.00-16.00
Çocuklarla doğa gezisi (8-12 yaş arası)
İletişim:
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – Adana
Reşatbey Mahallesi Beş Ocak Caddesi No: 36, 01120 Seyhan / Adana
Telefon: 0 506 144 76 94
NHKM Ankara
28 Nisan Cumartesi, 13.00
Çocuklarla Müze Gezisi
Buluşma: MTA Tabiat Tarihi Müzesi
İletişim:
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – Ankara
Konur Sokak No:51 Kızılay Ankara
Telefon: 0312 417 56 59
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi İzmir
28 Nisan Cumartesi, 20.00
Açılış: Konak Sineması Dönüyor, Konak Halk Sahnesi Geliyor
İzmir'in kent belleğine işlemiş, o belleğin en önemli öğelerinden tarihi Konak Sineması, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi eliyle hayata geri dönüyor. Sinema salonlarının AVM'lere hapsolduğu, gericiliğin ve piyasanın sinemayı çepeçevre sardığı bu dönemde NHKM, İzmir'e Konak Sineması'nı geri kazandırıyor.
Açılışta sahne alacak sanatçılar:
Nejat Yavaşoğulları
Nâzım Oyuncuları (Metin Coşkun, Orhan Aydın)
Emin İgüs
Dengin Ceyhan
Yapıcılar
Ezgi Zaman
İletişim:
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi İzmir - Konak Sineması Anafartalar Caddesi OSKA Pasajı No: 20 Kemeraltı / İZMİR
İzmir, Telefon: (0232) 464 44 46