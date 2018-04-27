NHKM'lerde bu hafta sonu...

İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri, 28-29 Nisan Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinliklere çağırıyor. Uzun süredir hazırlıkları süren tarihi Konak Sineması'nın açılışı da bu hafta sonu gerçekleşecek.

Haber Merkezi