NHKM'den Yılmaz Onay açıklaması

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Yılmaz Onay'la ilgili açıklama yaparak, "NHKM, Yılmaz Onay'ı üretimleriyle yaşatacaktır" dedi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Yılmaz Onay için açıklama yayımladı. Açıklamada Yılmaz Onay'ın "Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin çalışmalarına verdiği emek ve katkısı saymakla bitmez" denildi.

NHKM açıklamasının tamamı şöyle:

Yılmaz Onay’ı Yitirdik

Memleketimizde tiyatronun birbirinden farklı pek çok evresine tanıklık etmiş, darbe dönemleri dahil hiçbir koşulda tiyatro üretimine ara vermemiş bir tiyatro insanını, Yılmaz Onay’ı yitirdik.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Çağdaş Sahne gibi tiyatromuzun üzerinde köklü etkileri olmuş tiyatroların tamamında, dönemi için halkın mücadelesinin sembolü haline gelmiş oyunların pek çoğunda onun imzası var.

Nâzım Hikmet’in üzerindeki yasağın kalkmasında, Brecht’in kuramının ve oyunlarının tiyatro insanları ve seyircilerince tanınmasında yine onun imzası var.

Örgütlü aydın tavrını hayatı boyunca taşıyan, eşit-özgür bir ülke mücadelesini sanatçı kişiliğiyle buluşturan örnek bir aydındı Yılmaz Onay.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin çalışmalarına verdiği emek ve katkısı saymakla bitmez.

Nâzım Hikmet gibi komünist kimliğini sanatçı niteliğinin her zaman yanında kullanan Yılmaz Onay’ı kendi sözleriyle uğurluyoruz:

“En değerli komünist hayatının sonuna kadar komünist olarak yaşayabilendir.”

NHKM, Yılmaz Onay’ı üretimleriyle yaşatacaktır.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi