NHKM sanatçılarından 1 Mayıs daveti

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) sanatçıları, dostlarını 1 Mayıs'a davet eden bir açıklama yaptı.

NHKM Durağı'nda hep birlikte sahneye çıkan sanatçılar, 1 Mayıs marşını söylediler.

Tiyatrocu Orhan Aydın'ın bir konuşma yaptığı buluşmada, Nâzım dostları Nâzım'ın partisi, Türkiye Komünist Partisi kortejinde 1 Mayıs'a davet edildi.

NHKM'nin çağrı metni şöyle;

Sevgili Nâzım dostları,

Sizleri 1 Mayıs’a çağırıyoruz.

1 Mayıs emeğin bayramı diye bilinir. 2018’in şu günlerinde bu çağrının bir bayram eğlencesi için olamayacağını takdir edersiniz.

Ama 1 Mayıs işçi sınıfının mücadele günüdür de. İçinde bulunduğumuz günler mücadeleyle anılmak durumundadır.

Uzun bir sorunlar listesi yapabiliriz. Yalnızca liste yapmakla yetindiğimizde, mücadele etmek ve sorunları aşmak iradesinin yerini dertlenmek alacaktır. Dünyada dökülen insan kanın hesabının tutulamadığı, gericiliğin yeryüzünü ve belki ülkeler arasında en fazla Türkiye’yi kasıp kavurduğu günlerde dertlenmeyi olağan bulanlar olabilir. Ama bugünkü dünya ve ülke hali, eninde sonunda ekmek, barış ve hürriyet günleri arzulayan büyük insanlığın, sömürücülerin, savaş tüccarlarının, emek, insanlık ve sanat düşmanlarının karşısında yenilgiye uğramış olmasının sonucudur.

Sizleri dertlenmek yerine bu yenilginin geçici olduğuna inanmaya çağırıyoruz.

Yenilgi geçicidir. Örgütlü bir halkın yenilmez olduğunu slogan ve şarkı sözü haline getiren devrimciler yanlışlanmış değil, tersinden doğrulanmış durumdalar. Örgütsüz bir halk yenilgiye mahkumdur. İnsanlığın ve halkımızın içinde bulunduğu geçici yenilgi halinin nedeni, zalimlerin karşı konulamayacak denli güçlü olmaları değil, halkımızın örgütsüz olmasıdır.

Çözüm örgütlenmektir.

Bugünün koşullarında 1 Mayıs emekten ve insanlıktan, sanattan ve iyilikten yana olanların örgütlenme bayramı olarak kutlanabilir yalnızca.

Gencecik insanlarımızın çıkış bulamayıp canlarına kıyması karşısında biz çıkışı arayıp bulmalıyız.

Açlık kader değilse, milyonlarca emekçi işsizliğin yönetenlerin, sömürenlerin yarattığı bir insanlık suçu olduğunu haykırmalıdır.

Bilimin yerini yobaz fetvaları alıyorsa, aydınlık üniversiteden kovuluyorsa, ihtiyacımız olan bütün halkın aydınlanmasıdır.

Yobazlar için sanat iğrenilecek bir şey, bir günahsa, sanat yaşamın her zerresine yayılmalıdır.

Tecavüze uğrayan, öldürülen kadının bunu hak ettiği söyleniyor, caniler iyi hal indirimine layık görülüyorsa, ayağa kalkmanın zamanıdır.

Ücretleri ödenmeyen set işçilerinin çıkışı örgütlenmek ve ayağa kalkmaktır.

Grevi yasaklanan işçinin çıkışı yasağı tanımayıp greve çıkmaktır.

Sahneye çıkartılmayan, oyunu yasaklanan, şarkısı sansürlenen, sözü nedeniyle hapse atılan sanatçının sahnesi sokaklarda kurulmalıdır.

En temel hakları gasp edilenler ya boyun eğecek, ya örgütlenecek. Ya boyun eğeceğiz ve muktedirlerin ihsanına mazhar olmayı bekleyeceğiz, ya da insanın insana kulluğunu yok etmek için mücadele edeceğiz.

Sizleri 1 Mayıs’a, işte bu iradenin parçası olmanız için çağırıyoruz.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi 1 Mayıs’ta yerini alacak. Nâzım’ın sanatının takipçisi olanlar, mücadelesinin de parçası olmalıdırlar. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi 1 Mayıs’ta Maltepe’de Türkiye Komünist Partisi kortejinde olacak.

Şiirlerimiz, şarkılarımız, oyunlarımız, danslarımız insanlığın, acı çeken halkımızın hizmetindedir.

1 Mayıs’a örgütlenerek gideceğiz. Oradan daha da örgütlenmiş olarak çıkacağız. Örgütlenen halk ayağa kalkar. 1 Mayıs’ta halkın ayağa kalkışının parçası olacağız.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi